Джикия: я вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню сборной России

Джикия: я вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню сборной России
Аудио-версия:


Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», не исключил, что в ближайшем будущем вернётся в сборную России. В последний раз 31-летний игрок выходил на поле в футболке национальной команды в октябре 2023-го.

— Ты не будешь лишним в сборной?
— При моей готовности и если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной.

— Кому за 30.
— Кому за 30 тоже вызывают уже. Поэтому всё нормально, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.


