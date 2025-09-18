Лапорта поддержал Флика, раскритиковавшего сборную Испании из-за травмы Ямаля

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, как относится к словам главного тренера команды Ханс-Дитера Флика, выразившего недовольство тем, что тренерский штаб сборной Испании активно задействовал нападающего «блауграны» Ламина Ямаля в матчах, несмотря на наличие у него болей. На текущий момент 18-летний футболист восстанавливается от травмы.

«Наш тренер уже сказал всё, что должен был сказать, и он абсолютно прав», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

