Кабзе: у Турции с Россией отличные отношения, с удовольствием приехал на Кубок Легенд

Бывший нападающий казанского «Рубина» Хасан Кабзе высказался о взаимоотношениях между Турцией и Россией. Бывший футболист примет участие в Кубке Легенд, который пройдёт в Москве 20-21 сентября. Кабзе сыграет за сборную Легенд Турции.

«Даже не знаю, какой раз я участвую в Кубке Легенд. Каждый раз, когда приезжаю на турнир, я очень рад! Тут отличные болельщики, организаторы. В этот раз я приехал играть за «Легенд Турции». У нас отличные отношения с Россией. Это отличный турнир для тех, кто играл до этого, — есть возможность получить те же эмоции, что и раньше на поле», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хасан Кабзе выступал за «Рубин» с августа 2007-го по июль 2010 года. Всего на его счету восемь голов и четыре результативные передачи в 53 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге.