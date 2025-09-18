Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кабзе: у Турции с Россией отличные отношения, с удовольствием приехал на Кубок Легенд

Кабзе: у Турции с Россией отличные отношения, с удовольствием приехал на Кубок Легенд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий казанского «Рубина» Хасан Кабзе высказался о взаимоотношениях между Турцией и Россией. Бывший футболист примет участие в Кубке Легенд, который пройдёт в Москве 20-21 сентября. Кабзе сыграет за сборную Легенд Турции.

«Даже не знаю, какой раз я участвую в Кубке Легенд. Каждый раз, когда приезжаю на турнир, я очень рад! Тут отличные болельщики, организаторы. В этот раз я приехал играть за «Легенд Турции». У нас отличные отношения с Россией. Это отличный турнир для тех, кто играл до этого, — есть возможность получить те же эмоции, что и раньше на поле», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хасан Кабзе выступал за «Рубин» с августа 2007-го по июль 2010 года. Всего на его счету восемь голов и четыре результативные передачи в 53 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге.

Материалы по теме
Два турецких топа набрали составы уровня ЛЧ! «Галатасарай» и «Фенербахче», откуда деньги?
Два турецких топа набрали составы уровня ЛЧ! «Галатасарай» и «Фенербахче», откуда деньги?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android