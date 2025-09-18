Булыкин: ЛЧ — турнир высшего уровня для футболиста, у «Кайрата» будет сумасшедший настрой

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и алматинский «Кайрат». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии.

«Карабах» тоже не рассчитывал выиграть у «Бенфики», тем более после 0:2. Всё зависит от желания и настроя футболистов «Кайрата». Если они будут играть с запредельной самоотдачей, могут добиться положительного результата. Конечно, будет тяжело, но надежда всегда должна быть. У «Кайрата» будет сумасшедший настрой, ведь Лига чемпионов — турнир высшего уровня для любого футболиста», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.