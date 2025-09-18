Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Не нужно давить на него». Флик высказался о восстановлении Ямаля после травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Ламина Ямаля в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (18 сентября).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Я хочу говорить о футболистах, которые могут выйти на поле. Он не сможет сыграть [с «Ньюкаслом»], а в воскресенье — посмотрим…

Как проходит восстановление Ямаля? Не думаю, что нам следует оказывать на него давление. У нас фантастический медицинский персонал. Посмотрим, как он будет выздоравливать. Он вернётся, когда будет готов на 100%. Ямаль — молодой футболист, нужно заботиться о его здоровье», — сказал Флик на пресс-конференции.

13 сентября «Барселона» проинформировала, что Ямаль испытывает дискомфорт в области паха, который мешает ему тренироваться и играть.

«Барселона» сделала заявление в связи с травмой Ламина Ямаля

