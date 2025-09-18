Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Реала» Асенсио вызван в суд за распространение видео сексуального характера

Защитник «Реала» Асенсио вызван в суд за распространение видео сексуального характера
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом Канарских островов из-за обвинений в распространении видео сексуального характера с несовершеннолетней. Прокуратура просит для футболиста заключение на два года, шесть месяцев и один день. Правоохранительные органы установили для футболиста залог, равный € 15 тыс. Об этом сообщает AS.

По информации издания, в преступлении также обвиняются бывшие игроки молодёжной системы мадридского клуба Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия. Для них установленный залог достигает суммы в € 20 тыс., так как суд считает их не только распространителями, но и авторами видео.

Подчеркнём, что ранее одна из двух жертв, написавших заявления, а именно девушка, достигшая 18 лет, сняла обвинение с защитника.

Материалы по теме
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android