Защитник «Реала» Асенсио вызван в суд за распространение видео сексуального характера

Защитник «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом Канарских островов из-за обвинений в распространении видео сексуального характера с несовершеннолетней. Прокуратура просит для футболиста заключение на два года, шесть месяцев и один день. Правоохранительные органы установили для футболиста залог, равный € 15 тыс. Об этом сообщает AS.

По информации издания, в преступлении также обвиняются бывшие игроки молодёжной системы мадридского клуба Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия. Для них установленный залог достигает суммы в € 20 тыс., так как суд считает их не только распространителями, но и авторами видео.

Подчеркнём, что ранее одна из двух жертв, написавших заявления, а именно девушка, достигшая 18 лет, сняла обвинение с защитника.