«Ньюкасл» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.