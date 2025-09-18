Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер отреагировал на то, что стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов

Нойер отреагировал на то, что стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов
Комментарии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал тот факт, что он стал самым возрастным игроком мюнхенского клуба в истории Лиги чемпионов. На момент матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1) немецкому голкиперу было 39 лет и 174 дня. Нойер превзошёл достижение бывшего футболиста «Баварии» Лотара Маттеуса.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Надеюсь, я не выгляжу таким старым. Лотар тоже не выглядит старым, но я всё ещё пытаюсь оставаться свежим», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.

Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Контракт вратаря с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Нойер достиг отметки в 100 побед в ЛЧ. Ранее такое покорялось лишь троим игрокам в истории

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android