Нойер отреагировал на то, что стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал тот факт, что он стал самым возрастным игроком мюнхенского клуба в истории Лиги чемпионов. На момент матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1) немецкому голкиперу было 39 лет и 174 дня. Нойер превзошёл достижение бывшего футболиста «Баварии» Лотара Маттеуса.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29' 3:1 Кейн – 63'
«Надеюсь, я не выгляжу таким старым. Лотар тоже не выглядит старым, но я всё ещё пытаюсь оставаться свежим», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.
Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Контракт вратаря с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.
