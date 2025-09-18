Нойер отреагировал на то, что стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал тот факт, что он стал самым возрастным игроком мюнхенского клуба в истории Лиги чемпионов. На момент матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1) немецкому голкиперу было 39 лет и 174 дня. Нойер превзошёл достижение бывшего футболиста «Баварии» Лотара Маттеуса.

«Надеюсь, я не выгляжу таким старым. Лотар тоже не выглядит старым, но я всё ещё пытаюсь оставаться свежим», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.

Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Контракт вратаря с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.

