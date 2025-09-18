Захарян вошёл в заявку «Реала Сосьедад» на матч 5‑го тура Ла Лиги с «Бетисом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», сообщается на странице клуба в соцсети Х. Всего в заявке баскской команды находятся 25 человек.

Встреча пройдет 19 сентября в Севилье и начнётся в 22:00 мск.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» дома потерпел поражение от мадридского «Реала» —1:2. Захарян впервые с февраля сыграл в официальном матче, выйдя на замену на 66‑й минуте.

После четырёх туров «Реал Сосьедад» с двумя очками занимает 17‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков.