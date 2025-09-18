Игрок «Ахмата» Касинтура высказался о введении нового лимита на легионеров

Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Достаточно посмотреть на ведущие лиги — есть там лимит или нет. Надо брать пример с них. Если люди, которые решают ввести у нас лимит, берут такое направление, значит, они что-то увидели. Есть какие-то причины для этого», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.