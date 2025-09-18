Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Бывший нападающий «Ювентуса» высказался о Душане Влаховиче

Бывший нападающий «Ювентуса» высказался о Душане Влаховиче
Бывший нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте высказался о ситуации с форвардом туринцев Душаном Влаховичем, вспомнив похожий случай в своей карьере. Футболист играл за «зебр» с 2013 по 2015 год, после чего покинул клуб в связи с истечением контракта.

– В моём случае было тяжело. В начале сезона я сказал клубу, что не буду продлевать контракт, и тренер Марсело Бьелса был со мной откровенен: «Я не дам тебе играть». Он выпускал меня на поле только тогда, когда мы проигрывали.

– Видите ли вы себя во Влаховиче?
– Ситуация с контрактом та же, но Тудор по-другому работает с Влаховичем: он с ним просто фантастически играет. Душан вышел в стартовом составе в Дерби Италии, одном из самых важных матчей: это признак большого доверия. Создаётся впечатление, что между Тудором и Влаховичем есть связь. Поверьте: если бы Душан не чувствовал, что к нему относятся как к остальным игрокам, он бы не выходил на поле с таким настроем и не забивал бы каждый раз, – приводит слова Льоренте La Gazzetta dello Sport.

На старте сезона сербский нападающий забил четыре гола в четырёх матчах во всех турнирах.

