«Пари НН» впервые в сезоне сыграет в Нижнем Новгороде в матче со «Спартаком»

«Пари НН» вновь будет проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде, начиная с 1 октября, сообщила пресс-служба клуба.

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 1 октября в Нижнем Новгороде. Эта игра станет первой для команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/2026. Ранее «Пари НН» принимал соперников в Саранске, Грозном и Казани.

«Сегодня на «Совкомбанк Арене» побывала комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей. По итогам работы специалистов было утверждено, что газон на стадионе соответствует нормам регламента по проведению матчей Мир РПЛ и Кубка России. А это значит, что мы возвращаемся на родную арену! 1 октября мы сыграем кубковый матч против московского «Спартака», начало игры в 18:00. О билетах на матч мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении клуба.

Также о возвращении на домашний стадион высказался спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.

«Возвращение на наш стадион – долгожданное событие как для команды, так и для болельщиков. Благодарим коллег из РПЛ за оперативную и профессиональную работу во время сегодняшнего инспекционного визита.

Также мы благодарны всем службам стадиона и особенно нашим агрономам, которые в сжатые сроки провели большую работу по реновации поля. При этом мы понимаем, что газону ещё нужно окрепнуть, и надеемся, что после матча со «Спартаком» он выдержит нагрузку. После игры с красно-белыми мы ожидаем ещё один визит комиссии РПЛ по оценке качества полей. Надеемся на оптимистичный сценарий и что все оставшиеся домашние матчи сезона мы проведём на родном стадионе», — сказал Удальцов.