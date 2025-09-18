Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером «Бенфики». Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом информирует официальный сайт лиссабонского клуба.

Последним местом работы 62-летнего тренера был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими командами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» ранее проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этой неудачи «орлы» уволили своего наставника Бруну Лаже.

