Пять игроков ЦСКА вошли в топ-6 самых подорожавших футболистов РПЛ — Transfermarkt

Пять футболистов московского ЦСКА вошли в число самых подорожавших игроков Мир Российской Премьер-Лиги по итогам обновления данных Transfermarkt. Места со второго по шестое в рейтинге заняли полузащитники армейцев Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матеус Алвес, Энрике Кармо и Данил Круговой.
Больше них в стоимости прибавил лишь полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. В топ-10 также присутствуют игроки «Рубина», «Спартака» и «Зенита».
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt (сентябрь-2025):
1. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн (+ € 11 млн).
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 16 млн (+ € 8 млн).
3. Кирилл Глебов (ЦСКА) — € 5 млн (+ € 3,5 млн).
4. Энрике Кармо (ЦСКА) — € 3 млн (+ € 2,7 млн).
5. Матеус Алвес (ЦСКА) — € 6 млн (+ € 2,5 млн).
6. Данил Круговой (ЦСКА) — € 5 млн (+ € 2,2 млн).
7. Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 20 млн (+ € 2 млн).
8. Педро («Зенит») — € 12 млн (+ € 2 млн).
9. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 10 млн (+ € 2 млн).
10. Мирлинд Даку («Рубин») — € 10 млн (+ € 2 млн).