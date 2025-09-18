«Ученики и учителя». Конте — о матче «Наполи» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте философски высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Встреча 1-го тура состоится сегодня, 18 сентября, в Манчестере и начнётся в 22:00 мск.

«Мы определённо сыграем против команды, история которой говорит сама за себя. Последние пару лет они были единственными главными действующими лицами. Это топ-клуб с топ-тренером… Мы считаем себя почти что учениками, которые пришли сыграть против учителей», — приводит слова Конте с пресс-конференции журналист Шимон Байковски.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «ПСЖ». В финале последнего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.