Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Ученики и учителя». Конте — о матче «Наполи» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте философски высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Встреча 1-го тура состоится сегодня, 18 сентября, в Манчестере и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
«Мы определённо сыграем против команды, история которой говорит сама за себя. Последние пару лет они были единственными главными действующими лицами. Это топ-клуб с топ-тренером… Мы считаем себя почти что учениками, которые пришли сыграть против учителей», — приводит слова Конте с пресс-конференции журналист Шимон Байковски.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «ПСЖ». В финале последнего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов — проклятие Конте. Как же много он страдал!
Лига чемпионов — проклятие Конте. Как же много он страдал!
