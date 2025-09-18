Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
«Легенда! Я очень уважаю его и 24-й номер». Игрок ЦСКА Ди Лусиано — о Василии Березуцком

«Легенда! Я очень уважаю его и 24-й номер». Игрок ЦСКА Ди Лусиано — о Василии Березуцком
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано ответил, знаком ли он с историей экс-футболиста красно-синих Василия Березуцкого, который ранее также играл под 24-м номером.

– Ты выбрал 24-й номер, который считается знаковым для обороны ПФК ЦСКА. Думаю, с историей Василия Березуцкого тебя уже познакомили?
– Всю свою карьеру я ассоциировал себя с этим номером, поэтому, конечно, надо его представлять достойно. Про Василия рассказали — очень важный игрок для команды на протяжении долгих лет. Легенда! Я очень уважаю его и этот номер, — сказал Ди Лусиано в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Ди Лусиано стал игроком армейцев минувшим летом. Березуцкий играл за красно-синих с 2002 по 2018 год. За этот период защитник принял участие в 531 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 19 результативными передачами.

