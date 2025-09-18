Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Врач ЦСКА сообщил, какие игроки пропустят матч с «Балтикой» в Кубке России

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, какие игроки московского клуба пропустят матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой». Во встрече не смогут принять участие полузащитник Кирилл Глебов и защитник Игорь Дивеев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'    

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Балтика» из Калининграда недоступны для тренера по медицинским показаниям будут только два футболиста нашей команды. Кирилл Глебов продолжает проходить лечение с позитивной динамикой. Мы очень позитивно настроены, как и сам Кирилл. Игорь Дивеев пропускает игру строго в плановом порядке. Мы заранее знали, что он пропустит встречу, чтобы максимально качественно подготовиться к матчу с «Сочи», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале красно-синих.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).

