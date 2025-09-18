В РПЛ заявили, что матч 15-го тура РПЛ «Крылья» — «Зенит» пройдёт в Самаре

Матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдёт в Самаре. Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября. Ранее сообщалось, что встречу могли перенести на резервную арену в связи с проведением в Самаре форума «Россия — спортивная держава».

«Матч 15-го тура МИР РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Зенит» планируется провести штатно в Самаре — 9 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена». Точное время начала встречи будет определено дополнительно», — сообщили в администрации РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После восьми туров «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Зенит» в восьми встречах набрал 13 очков и располагается на шестой строчке в таблице.