Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
В РПЛ заявили, что матч 15-го тура РПЛ «Крылья» — «Зенит» пройдёт в Самаре

Аудио-версия:
Матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдёт в Самаре. Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября. Ранее сообщалось, что встречу могли перенести на резервную арену в связи с проведением в Самаре форума «Россия — спортивная держава».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Матч 15-го тура МИР РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Зенит» планируется провести штатно в Самаре — 9 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена». Точное время начала встречи будет определено дополнительно», — сообщили в администрации РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После восьми туров «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Зенит» в восьми встречах набрал 13 очков и располагается на шестой строчке в таблице.

