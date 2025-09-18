Фанат «Ливерпуля», спровоцировавший Симеоне на удаление, попросил записать на него ассист

Болельщик «Ливерпуля» Джонни Поултер сделал пост в социальной сети, в котором попросил записать на него ассист за то, что он спровоцировал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на удаление после матча Лиги чемпионов. Встреча в Ливерпуле завершилась со счётом 3:2, победный гол на счету Вирджила ван Дейка на 90+2-й минуте.

На 90+3-й минуте после гола защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка главный тренер испанцев бросился в сторону болельщиков команды соперника и пытался вступить в драку. Дорогу специалисту преградили стюарды. Аргентинец показал главному арбитру средний палец. Аналогичным жестом фанаты, в том числе Джонни Поултер, провоцировали самого Симеоне. Судья Мариани показал тренеру красную карточку.

«На меня запишут ассист?» — написал Поултер на странице в соцсети Х, комментируя пост с картинкой, где он смеётся в лицо Симеоне на матче.