Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанат «Ливерпуля», спровоцировавший Симеоне на удаление, попросил записать на него ассист

Фанат «Ливерпуля», спровоцировавший Симеоне на удаление, попросил записать на него ассист
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщик «Ливерпуля» Джонни Поултер сделал пост в социальной сети, в котором попросил записать на него ассист за то, что он спровоцировал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на удаление после матча Лиги чемпионов. Встреча в Ливерпуле завершилась со счётом 3:2, победный гол на счету Вирджила ван Дейка на 90+2-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

На 90+3-й минуте после гола защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка главный тренер испанцев бросился в сторону болельщиков команды соперника и пытался вступить в драку. Дорогу специалисту преградили стюарды. Аргентинец показал главному арбитру средний палец. Аналогичным жестом фанаты, в том числе Джонни Поултер, провоцировали самого Симеоне. Судья Мариани показал тренеру красную карточку.

«На меня запишут ассист?» — написал Поултер на странице в соцсети Х, комментируя пост с картинкой, где он смеётся в лицо Симеоне на матче.

Материалы по теме
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Видео
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android