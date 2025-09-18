Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Челестини ответил, какую установку дал ЦСКА на матч с «Балтикой» в Кубке России

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал об установке, данной им футболистам красно-синих перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (18 сентября).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'    

«Я просил футболистов вернуть прошлую игровую динамику. После паузы на сборную было сложно показывать прежний футбол. Мы понимаем, что если играем на 95%, то проигрываем. Я сказал ребятам, что нужно на поле воплотить все наши идеи, что они успешно делали раньше», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В первой игре Мир РПЛ после завершения сентябрьской паузы на матчи сборных команда Челестини уступила «Ростову» со счётом 0:1.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань).

