Челестини ответил, какую установку дал ЦСКА на матч с «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал об установке, данной им футболистам красно-синих перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (18 сентября).

«Я просил футболистов вернуть прошлую игровую динамику. После паузы на сборную было сложно показывать прежний футбол. Мы понимаем, что если играем на 95%, то проигрываем. Я сказал ребятам, что нужно на поле воплотить все наши идеи, что они успешно делали раньше», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В первой игре Мир РПЛ после завершения сентябрьской паузы на матчи сборных команда Челестини уступила «Ростову» со счётом 0:1.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань).

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: