Экс-игрок «Рубина» Кабзе: команда всегда должна играть в РПЛ

Турецкий бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе высказался о вылете казанского клуба из Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022. Напомним, тогда команда, которой руководил Леонид Слуцкий, закончила чемпионат на 15-м месте.

«Не знаю, что случилось с «Рубином», что они вылетели в Первую лигу. Иногда такое случается. Бывают неудачные трансферы, плохой выбор тренера. В таких ситуациях ты можешь вылететь. Но «Рубин» — хороший клуб. Он всегда должен играть в РПЛ», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Рубин» набрал 14 очков в восьми матчах и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место.