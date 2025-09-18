Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью высказался о назначении на пост главного тренера «Бенфики»

Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился эмоциями от назначения в лиссабонский клуб.

«У меня так много эмоций, но опыт помогает мне контролировать их. Хочу поблагодарить за доверие. Испытываю чувство гордости.

Нет ни одного португальца, который бы не знал историю и традиции этого клуба. Я тренер одного из самых больших клубов в мире. Хочу сосредоточиться на этой миссии, которая кажется мне увлекательной.

Прошло 25 лет [с момента моей работы в «Бенфике»]. Однако я пришёл сюда не для того, чтобы отпраздновать 25-летие карьеры. Хочу сказать, что ни один из тех больших клубов, где мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика». Я не буду бросать слов на ветер, а буду жить этой миссией. Через 48 часов у нас будет игра, и сейчас нет ничего важнее её», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

