«Брюгге» — «Монако»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 18 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Брюгге»: Миньоле, Ордоньес, Мехеле, Мейер, Саббе, Станкович, Дзолис, Форбш, Оньедика, Ванакен, Трезольди.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Дайер, Балогун, К. Энрике, Мависса, Камара, Минамино, Бамба, Биерет, Аклиуш.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

