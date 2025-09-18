Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брюгге — Монако: стартовые составы команд на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 18 сентября

«Брюгге» — «Монако»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Брюгге»: Миньоле, Ордоньес, Мехеле, Мейер, Саббе, Станкович, Дзолис, Форбш, Оньедика, Ванакен, Трезольди.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Дайер, Балогун, К. Энрике, Мависса, Камара, Минамино, Бамба, Биерет, Аклиуш.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Монако» раскрыли сроки восстановления Александра Головина после мышечной травмы

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android