Главная Футбол Новости

«Пару раз меня между ног проверил». Игрок «Рубина» Рожков — о тренировках с Кварацхелией

«Пару раз меня между ног проверил». Игрок «Рубина» Рожков — о тренировках с Кварацхелией
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Рубина» Илья Рожков поделился воспоминаниями о тренировках с вингером «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией в период их совместного выступления в составе казанского клуба.

— Ещё хотел спросить про Хвичу, ты же застал его в «Рубине»?
— Да, застал. Получается, мне тогда было 16 лет. Я вроде бы тогда только прилетел из Венгрии, играли там юношеской сборной. И меня взяли на неделю потренироваться с основой. А потом сразу же перевели в молодёжную команду. За эту неделю я как раз успел захватить тренировки с Хвичей. Там ещё, помимо него, были Уремович, Абильгор. В общем все топовые футболисты. Но с Хвичей, да, было дело, тренировался. Он меня даже пару раз между ног проверил. Если брать того Хвичу, который был в РПЛ, и того, который сейчас играет за «ПСЖ» в финалах всех турниров, то он вырос в очень много раз.

— Тебя мотивирует пример Хвичи, что за пять лет можно дойти от уровня РПЛ до одной из лучших команд в мире и победы в Лиге чемпионов?
— Конечно, его пример мотивирует! Я понимаю, что тут всё зависит от того, как ты работаешь. Если постоянно трудишься, не даёшь себе поблажек, то всё возможно, — приводит слова Рожкова Legalbet.

Хвича Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» с июля 2019-го по март 2022 года, после чего транзитом через «Динамо» Батуми перебрался в итальянский «Наполи», а в январе текущего года стал игроком «ПСЖ». Илья Рожков является воспитанником «Рубина» и за основную команду выступает с 2023 года.

