«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин (капитан), Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян (капитан), Шанталий, Комаров, Голенков.

В заявке «Спартака» отсутствуют Эсекьель Барко и Маркиньос.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы 0 очков и последнее место в квартете.