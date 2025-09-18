Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Балтика»: Тамерлан Мусаев открыл счёт на 38-й минуте

ЦСКА — «Балтика»: Тамерлан Мусаев открыл счёт на 38-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'    

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт в матче на 38-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).

Материалы по теме
У ЦСКА крутая заруба в Кубке России. Мусаев красиво забил бывшей команде! LIVE
Live
У ЦСКА крутая заруба в Кубке России. Мусаев красиво забил бывшей команде! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android