20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» сообщил о травме ещё одного игрока основного состава

Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» на официальном сайте проинформировал, что полузащитник команды Жоау Невеш получил травму левого подколенного сухожилия во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0). Подчёркивается, что португальский футболист будет проходить лечение до следующей недели. Невеш был заменён на 58-й минуте встречи с итальянской командой.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

Таким образом, Невеш пропустит игру 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем», которая состоится в воскресенье, 21 сентября.

Ранее, во время перерыва на матчи сборных, повреждения получили нападающие «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

В нынешнем сезоне Невеш принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Комментарии
