Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Экс-одноклубник Семака в «Рубине» Кабзе: он проделал хорошую работу в «Зените»

Экс-одноклубник Семака в «Рубине» Кабзе: он проделал хорошую работу в «Зените»
Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе, выступавший в казанском клубе одновременно с нынешним главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, высказался о работе специалиста во главе сине-бело-голубых.

«Когда я приехал в Россию, Премьер-Лига начала улучшаться. Сейчас она намного лучше. Тут много квалифицированных футболистов. Семак когда-то был капитаном «Рубина», а сейчас много лет тренирует «Зенит». Он проделал хорошую работу, становился с командой чемпионом не один раз. РПЛ может и дальше развиваться. В России был чемпионат мира, что хорошо для футбола. Надеюсь, Россия будет играть в еврокубках», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сергей Семак защищал цвета «Рубина» с января 2008-го по август 2010 года. Специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018-го. За это время Семак шесть раз с становился чемпионом страны с санкт-петербургским клубом, пять раз побеждал в Суперкубке России и дважды выигрывал Фонбет Кубок России.

