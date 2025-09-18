Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью: я сделал ошибку, возглавив «Фенербахче». «Бенфика» — возвращение на уровень

Моуринью: я сделал ошибку, возглавив «Фенербахче». «Бенфика» — возвращение на уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что допустил ошибку, когда возглавил «Фенербахче». Португалец тренировал турецкий гранд с июля 2024 года по август 2025 года.

– Думаете, это идеальный контекст для возвращения в «Бенфику»?
– Идеальный контекст для меня — это снова тренировать одну из лучших команд в мире. Моя карьера до сих пор была насыщенной, я работал в крупнейших клубах мира, в разных странах.

Я совершил ошибку, возглавив «Фенербахче». Это был не мой уровень в футболе. Однако я отдавал силы до последнего дня. Очевидно, я был расстроен [увольнением из «Фенербахче»], как сейчас Бруну Лаже [экс-тренер «Бенфики»], ведь никто не любит, когда их увольняют. Однако тренировать «Бенфику» — это возвращение на мой уровень, а мой уровень — тренировать величайшие клубы мира», — приводит слова Моуринью A Bola.

Материалы по теме
Жозе Моуринью высказался о назначении на пост главного тренера «Бенфики»

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android