Главная Футбол Новости

Агент нападающего «Баварии» Джексона: целью Нико не является сыграть 40 матчей

Агент нападающего «Баварии» Джексона: целью Нико не является сыграть 40 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Диоманси Камара, представляющий интересы нападающего Николаса Джексона, высказался о возможности полноценного перехода игрока «Челси» в «Баварию». Сейчас сенегалец играет за мюнхенцев на правах аренды.

«Сегодня в «Челси» отношения с Мареской не самые лучшие. Между двумя клубами идёт война самолюбий. Он (Хёнесс) уже опроверг свои слова. Действительно, вокруг трансфера целая сага. Обсуждалось, сколько матчей Нико должен будет сыграть в рамках обязательного контракта.

Целью Нико не является сыграть 40 матчей. Если он забьёт 15 голов к декабрю, ему не скажут: «Сыграй 40 матчей». Он не видит себя возвращающимся в «Челси». Пусть он проведёт хороший сезон, а там посмотрим, что для него лучше. Но это правда, что «Бавария» — приоритетный вариант на очень долгое время», — приводит слова Камара Goal.

Ранее член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес рассказал, что в контракте сенегальского нападающего прописано условие, по которому игрок перейдёт в немецкий клуб после 40 сыгранных матчей. Но функционер не верит, что это возможно.

