Денис Макаров избежал серьёзной травмы колена после эпизода в матче Кубка России с «Сочи»
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров избежал серьёзной травмы колена после эпизода, произошедшего в концовке матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встреча прошла вчера, 17 сентября, в Сочи и завершилась победой динамовцев со счётом 4:0.
Макаров вышел на поле на 60-й минуте, на 89-й минуте он получил повреждение после подката Вячеслава Литвинова.
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10' 0:2 Скопинцев – 22' 0:3 Маричаль – 36' 0:4 Тюкавин – 50'
«В матче с «Сочи» Денис получил серьёзный ушиб колена с растяжением боковых связок. По прилёте мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования — критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно», — приводит слова главного врача «Динамо» Александра Родионова пресс-служба клуба.
