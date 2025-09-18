Денис Макаров избежал серьёзной травмы колена после эпизода в матче Кубка России с «Сочи»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров избежал серьёзной травмы колена после эпизода, произошедшего в концовке матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встреча прошла вчера, 17 сентября, в Сочи и завершилась победой динамовцев со счётом 4:0.

Макаров вышел на поле на 60-й минуте, на 89-й минуте он получил повреждение после подката Вячеслава Литвинова.

«В матче с «Сочи» Денис получил серьёзный ушиб колена с растяжением боковых связок. По прилёте мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования — критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно», — приводит слова главного врача «Динамо» Александра Родионова пресс-служба клуба.