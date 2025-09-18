Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева ответил на слова Челестини о неготовности Игоря играть два матча в неделю

Агент Дивеева ответил на слова Челестини о неготовности Игоря играть два матча в неделю
Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал слова главного тренера красно-синих Фабио Челестини, который перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» сказал, что футболист не выдерживает проводить две игры в неделю.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

– Фабио Челестини сказал, что Дивеев не выдерживает две игры в неделю. У Игоря есть какие‑то повреждения?
– Это вопрос к Челестини, не знаю, что он имеет в виду. Повреждений у Игоря нет, он физически здоров и готов ко всем матчам, — сказал Ерёмин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

