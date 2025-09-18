Агент Дивеева ответил на слова Челестини о неготовности Игоря играть два матча в неделю

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал слова главного тренера красно-синих Фабио Челестини, который перед матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» сказал, что футболист не выдерживает проводить две игры в неделю.

– Фабио Челестини сказал, что Дивеев не выдерживает две игры в неделю. У Игоря есть какие‑то повреждения?

– Это вопрос к Челестини, не знаю, что он имеет в виду. Повреждений у Игоря нет, он физически здоров и готов ко всем матчам, — сказал Ерёмин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме Челестини ответил, какую установку дал ЦСКА на матч с «Балтикой» в Кубке России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: