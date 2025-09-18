Защитник «Барселоны» Кристенсен высказался о своём нежелании покидать каталонский клуб

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Ньюкаслом», рассказал о своём желании продлить контракт с каталонским клубом.

«Прошлый год был для меня трудным. Я отказался от участия в сборной, потому что хотел остаться здесь и провести хорошую предсезонку. Они приняли моё предложение. Думаю, я продлю контракт. Я выразил свои чувства и любовь к клубу. Я хочу остаться здесь», – приводит слова Кристенсена издание AS.

Большую часть минувшего сезона датчанин пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.