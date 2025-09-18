Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Кристенсен высказался о своём нежелании покидать каталонский клуб

Защитник «Барселоны» Кристенсен высказался о своём нежелании покидать каталонский клуб
Комментарии

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Ньюкаслом», рассказал о своём желании продлить контракт с каталонским клубом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прошлый год был для меня трудным. Я отказался от участия в сборной, потому что хотел остаться здесь и провести хорошую предсезонку. Они приняли моё предложение. Думаю, я продлю контракт. Я выразил свои чувства и любовь к клубу. Я хочу остаться здесь», – приводит слова Кристенсена издание AS.

Большую часть минувшего сезона датчанин пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

Материалы по теме
Флик ответил, является ли «Барселона» фаворитом в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android