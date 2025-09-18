Скидки
Флик ответил, является ли «Барселона» фаворитом в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, являются ли сине-гранатовые главными претендентами на выигрыш Лиги чемпионов нынешнего сезона. В сезоне-2024/2025 «блауграна» дошла до полуфинала соревнования.

«В Лиге чемпионов участвуют фантастические клубы. Мы в их числе. Будем усердно работать каждый день, чтобы стать лучше. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона.

Наша предсезонная подготовка была хорошей, но в первых матчах не было показано наше качество. Я сказал это чётко, и мы объяснили нашим футболистам, чего нам не хватало. В воскресенье команда провела матч [с «Валенсией»] намного лучше, и это напомнило минувший сезон. Мы должны быть настойчивы с самого начала», — приводит слова Флика AS.

