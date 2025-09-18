Скидки
Дисквалифицированный за ставки Писарский подал апелляцию в CAS

Российский нападающий Владимир Писарский, отстранённый от футбола до июля 2026 года из-за ставок, подал апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщила представляющая интересы футболиста правовая компания «Алетейя» в телеграм-канале.

Сообщается, что апелляция на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу Писарского была подана в срок. Решение об отстранении футболиста от любой связанной с футболом деятельности было принято в июле 2025 года.

Напомним, в августе 2025 года 29-летний форвард присоединился к клубу «СКА-Ростов», выступающему в футбольной Медиалиге.

