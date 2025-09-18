Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его игра в нападении очень хорошо подходит для команды». Игрок «Барселоны» — о Рашфорде

«Его игра в нападении очень хорошо подходит для команды». Игрок «Барселоны» — о Рашфорде
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Ньюкаслом», высказался о форварде сине-гранатовых Маркусе Рашфорде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он очень много работал. Ему нужно было продемонстрировать свой уровень, и он это сделал после предсезонки. Постепенно он привыкает к системе и к тому, что от него требует тренер. Его игра в нападении очень хорошо подходит для команды. Он также быстро адаптировался в коллективе», – приводит слова Кристенсена издание AS.

Напомним, каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Срок действия арендного соглашения футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа. В четырёх стартовых матчах англичанин не забил голов, но отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Названы шансы «Барселоны» начать Лигу чемпионов с победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android