«Его игра в нападении очень хорошо подходит для команды». Игрок «Барселоны» — о Рашфорде

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором его команда встретится с «Ньюкаслом», высказался о форварде сине-гранатовых Маркусе Рашфорде.

«Он очень много работал. Ему нужно было продемонстрировать свой уровень, и он это сделал после предсезонки. Постепенно он привыкает к системе и к тому, что от него требует тренер. Его игра в нападении очень хорошо подходит для команды. Он также быстро адаптировался в коллективе», – приводит слова Кристенсена издание AS.

Напомним, каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Срок действия арендного соглашения футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа. В четырёх стартовых матчах англичанин не забил голов, но отдал одну результативную передачу.