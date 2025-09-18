«Манчестер Сити» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды объявили стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма (вратарь), Рубен Диаш, Рейндерс, Холанд, Доку, Родри, Бернарду Силва (капитан), Гвардиол, О'Райлли, Хусанов, Фоден.

«Наполи»: Милинкович-Савич (вратарь), Буонджорно, Мактоминей, Де Брёйне, Хойлунд, Политано, Ди Лоренцо (капитан), Бёкема, Спинаццола, Лоботка, Ангисса.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.