Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Новичок ЦСКА Ди Лусиано ответил, что рассказал бы другим игрокам об РПЛ в первую очередь

Новичок ЦСКА Ди Лусиано ответил, что рассказал бы другим игрокам об РПЛ в первую очередь
Аудио-версия:
Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано ответил, что бы он рассказал своим экс-одноклубникам из «Банфилда», если бы они захотели что-то узнать о Мир РПЛ.

«В первую очередь о тех футболистах, которые выступают здесь. Хотя многие известны по всему миру, потому что они играют в сборных. Точно бы рассказал о Москве — она поразила меня своей красотой. Пока вообще не вижу недостатков у этого города. И, естественно, я бы рассказал о том, что в ЦСКА работают очень заботливые люди», — сказал Ди Лусиано в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Защитник перешёл в ЦСКА из аргентинского «Банфилда» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

