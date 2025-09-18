Новичок ЦСКА Ди Лусиано ответил, что рассказал бы другим игрокам об РПЛ в первую очередь

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано ответил, что бы он рассказал своим экс-одноклубникам из «Банфилда», если бы они захотели что-то узнать о Мир РПЛ.

«В первую очередь о тех футболистах, которые выступают здесь. Хотя многие известны по всему миру, потому что они играют в сборных. Точно бы рассказал о Москве — она поразила меня своей красотой. Пока вообще не вижу недостатков у этого города. И, естественно, я бы рассказал о том, что в ЦСКА работают очень заботливые люди», — сказал Ди Лусиано в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Защитник перешёл в ЦСКА из аргентинского «Банфилда» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: