«Спартак» — «Ростов»: Угальде открыл счёт на 6-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр встречи — Антон Фролов из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» открыл счёт — 1:0.

На шестой минуте отличился Манфред Угальде. Голевую передачу в актив записал Пабло Солари.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.