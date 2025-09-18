«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в Кубке России, гости отыгрались на 90+4-й минуте

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти со счётом 10:9 оказались сильней калининградцы.

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач восстановил равенство, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий Кирилл Степанов.

В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.