Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Балтика результат матча 18 сентября 2025, счет 1:1, 9:10 пен., Кубок России 2025/2026

«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в Кубке России, гости отыгрались на 90+4-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти со счётом 10:9 оказались сильней калининградцы.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

На 38-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт. На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач восстановил равенство, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий Кирилл Степанов.

В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Решающий удар с 11 метров реализовал голкипер калининградцев Иван Кукушкин.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА не ожидал такого в Кубке России! «Балтика» сравняла и выиграла по пенальти! LIVE
Live
ЦСКА не ожидал такого в Кубке России! «Балтика» сравняла и выиграла по пенальти! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android