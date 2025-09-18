Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
ЦСКА — «Балтика»: гол калининградцев на 75-й минуте отменён после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач сравнял счёт, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. Ранее, на 38-й минуте, нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).

