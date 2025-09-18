ЦСКА — «Балтика»: гол калининградцев на 75-й минуте отменён после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач сравнял счёт, но мяч был отменён после просмотра VAR. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока калининградцев. Ранее, на 38-й минуте, нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).