Гвардиола видит в игроке «Манчестер Юнайтед» замену для Бернарду Силвы — TEAMtalk

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, недовольному своим положением в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола очень высоко оценивает навыки английского футболиста и рассматривает его в качестве потенциального преемника Бернарду Силвы в полузащите. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» намерен сохранить своего воспитанника и не продаст его дешевле £ 70 млн (€ 80,5 млн).

В нынешнем сезоне Майну принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

