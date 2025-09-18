Тренер вратарей ЦСКА был удалён в концовке матча с «Балтикой», Талалаев получил жёлтую

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти со счётом 10:9 оказались сильней калининградцы.

На 78-й минуте бригада VAR отменила решение главного арбитра засчитать гол полузащитника калининградцев Стефана Ковача. В начале атаки был зафиксирован фол со стороны игрока «Балтики». По итогам эпизода красную карточку получил тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил предупреждение за саркастичные аплодисменты в адрес судьи.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.