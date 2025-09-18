«Брюгге» — «Монако»: гости пропустили дважды за семь минут

В эти минуты идёт матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются бельгийский «Брюгге» и «Монако». Команды играют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте полузащитник Рафаэль Оньедика укрепил преимущество хозяев.

Ранее, на 32-й минуте, нападающий «Брюгге» Николо Трезольди открыл счёт в игре.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Материалы по теме В «Монако» раскрыли сроки восстановления Александра Головина после мышечной травмы

Самые большие стадионы мира: