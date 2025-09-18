«Спортинг» — «Кайрат»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и алматинский «Кайрат». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дамианом Сильвестшаком из Польши. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Спортинг»: Виржиния, Кенда, Гонсалвеш, Кочорашвили, Тринкан, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Юльманн, Куарежма, Суарес.

«Кайрат»: Калмурза, Мата, Касабулат, Жоржинью, Сатпаев, Мартынович, Арад, Тапалов, Мрынский, Громыко, Сорокин.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: