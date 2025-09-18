«Нам не везло последние две игры». Нападающий «Интера» Тюрам — после победы над «Аяксом»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:0), в котором француз оформил дубль, высказался об игре команды в последних матчах.

– Можно ли сказать, что вы нашли ключ к тому, чтобы вся команда заработала как единый механизм?

– Я не думаю, что мы нашли ключ сегодня. Нам не везло последние две игры. Но мы знаем, что делаем, знаем наши способности, и сегодня мы их продемонстрировали.

– Теперь вы сосредоточитесь на следующем матче чемпионата, чтобы показать такую же игру?

– Да, схожую с тем, что мы продемонстрировали в матче против «Ювентуса» и сегодня. У нас есть хороший задел, но нам нужно прибавлять и показывать большее. Каждому из нас по отдельности и всей команде. Это мы и попытаемся сделать в воскресенье, – приводит слова Тюрама официальный сайт миланского клуба.

«Интер» после трёх туров Серии А заработал три очка и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Команда Кристиана Киву успела проиграть «Ювентусу» и «Удинезе» со счётом 3:4 и 1:2 соответственно.