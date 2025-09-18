Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Нам не везло последние две игры». Нападающий «Интера» Тюрам — после победы над «Аяксом»

Аудио-версия:
Нападающий «Интера» Маркус Тюрам после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:0), в котором француз оформил дубль, высказался об игре команды в последних матчах.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 42'     0:2 Тюрам – 47'    

– Можно ли сказать, что вы нашли ключ к тому, чтобы вся команда заработала как единый механизм?
– Я не думаю, что мы нашли ключ сегодня. Нам не везло последние две игры. Но мы знаем, что делаем, знаем наши способности, и сегодня мы их продемонстрировали.

– Теперь вы сосредоточитесь на следующем матче чемпионата, чтобы показать такую же игру?
– Да, схожую с тем, что мы продемонстрировали в матче против «Ювентуса» и сегодня. У нас есть хороший задел, но нам нужно прибавлять и показывать большее. Каждому из нас по отдельности и всей команде. Это мы и попытаемся сделать в воскресенье, – приводит слова Тюрама официальный сайт миланского клуба.

«Интер» после трёх туров Серии А заработал три очка и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Команда Кристиана Киву успела проиграть «Ювентусу» и «Удинезе» со счётом 3:4 и 1:2 соответственно.

