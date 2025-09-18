Кантона призвал УЕФА и ФИФА отстранить сборную Израиля, приведя в пример бан России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские сборные и клубы от международных соревнований, приведя в пример ситуацию с баном России на международном уровне.

«ФИФА и УЕФА отстранили Россию через четыре дня после начала конфликта на Украине. Сейчас прошло 716 дней с начала того, что Amnesty International назвала геноцидом, а Израилю по-прежнему разрешено участвовать. Почему существуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль. Клубы и действующие игроки по всему миру должны отказываться играть против израильских команд», — приводит Haaretz слова Кантона с благотворительного мероприятия «Вместе за Палестину», которое прошло в Лондоне.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С конца февраля команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Сборная Израиля продолжает играть на международном уровне, команда выступает в отборочном турнире ЧМ-2026.