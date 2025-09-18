Хёйсен выразил недовольство решением не отменять его красную карточку

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен отреагировал на решение Дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонить апелляцию «сливочных» об отмене его красной карточки, полученной в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2). Из-за дисквалификации игрок пропустит встречу 5-го тура Примеры с «Эспаньолом» (20 сентября).

«Судейская ошибка признана, но я по-прежнему наказан. Хороший имидж испанского футбола», — написал футболист в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее Технический комитет изучил удаление испанского защитника и заключил, что наиболее подходящим наказанием для него была бы жёлтая карточка.

