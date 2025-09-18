Скидки
Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хёйсен выразил недовольство решением не отменять его красную карточку

Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен отреагировал на решение Дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонить апелляцию «сливочных» об отмене его красной карточки, полученной в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2). Из-за дисквалификации игрок пропустит встречу 5-го тура Примеры с «Эспаньолом» (20 сентября).

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Судейская ошибка признана, но я по-прежнему наказан. Хороший имидж испанского футбола», — написал футболист в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее Технический комитет изучил удаление испанского защитника и заключил, что наиболее подходящим наказанием для него была бы жёлтая карточка.

Комментарии
