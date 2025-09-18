Голкипер «Балтики» Кукушкин отразил удар вратаря ЦСКА в серии пенальти и забил сам

Голкипер «Балтики» Иван Кукушкин принёс своей команде победу в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти команды пробили по 11 ударов. Последними в составах команд к «точке» подходили вратари.

Победу со счётом 10:9 калининградцам обеспечил вратарь Кукушкин, отразивший удар голкипера ЦСКА Владислава Торопа и реализовавший собственную попытку. Ранее Кукушкин справился с ударом бразильского нападающего армейцев Алеррандро.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».