Спартак Москва — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Голкипер «Балтики» Кукушкин отразил удар вратаря ЦСКА в серии пенальти и забил сам

Комментарии

Голкипер «Балтики» Иван Кукушкин принёс своей команде победу в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти команды пробили по 11 ударов. Последними в составах команд к «точке» подходили вратари.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

Победу со счётом 10:9 калининградцам обеспечил вратарь Кукушкин, отразивший удар голкипера ЦСКА Владислава Торопа и реализовавший собственную попытку. Ранее Кукушкин справился с ударом бразильского нападающего армейцев Алеррандро.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

