Угальде забил первый мяч в сезоне и прервал девятиматчевую серию без голов в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прервал девятиматчевую серию без забитых мячей во всех турнирах. Сегодня, 18 сентября, костариканец забил первый мяч в сезоне, открыв счёт на шестой минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

23-летний Угальде в этом сезоне до игры с «Ростовом» провёл восемь матчей в Мир РПЛ и один — в Кубке России, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 29 матчах.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.