Главная Футбол Новости

Угальде забил первый мяч в сезоне и прервал девятиматчевую серию без голов в «Спартаке»

Угальде забил первый мяч в сезоне и прервал девятиматчевую серию без голов в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прервал девятиматчевую серию без забитых мячей во всех турнирах. Сегодня, 18 сентября, костариканец забил первый мяч в сезоне, открыв счёт на шестой минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'    

23-летний Угальде в этом сезоне до игры с «Ростовом» провёл восемь матчей в Мир РПЛ и один — в Кубке России, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 29 матчах.

Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.

«Спартак» — «Ростов»: Угальде открыл счёт на 6-й минуте матча Кубка России
