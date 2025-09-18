Угальде забил первый мяч в сезоне и прервал девятиматчевую серию без голов в «Спартаке»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прервал девятиматчевую серию без забитых мячей во всех турнирах. Сегодня, 18 сентября, костариканец забил первый мяч в сезоне, открыв счёт на шестой минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54'
23-летний Угальде в этом сезоне до игры с «Ростовом» провёл восемь матчей в Мир РПЛ и один — в Кубке России, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 29 матчах.
Московский «Спартак» набрал семь очков за три матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» под руководством Джонатана Альбы нет набранных очков, команда занимает последнее место в квартете.
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
22:23
-
22:21
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:19
-
21:09
-
21:08
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:29
-
20:26
-
20:26
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:02